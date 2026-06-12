Piazza Affari: exploit di Zignago Vetro

(Teleborsa) - Brilla il produttore di contenitori in vetro , che passa di mano con un aumento del 5,52%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zignago Vetro rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo della società industriale mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,727 Euro. Rischio di discesa fino a 7,467 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,987.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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