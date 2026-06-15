A New York, forte ascesa per Boeing

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso dell'aereonautica , che tratta in rialzo del 3,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Boeing resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 229,2 USD. Supporto visto a quota 225,4. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 232,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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