Milano 12-giu
51.497 0,00%
Nasdaq 12-giu
29.636 +0,64%
Dow Jones 12-giu
51.202 +0,70%
Londra 12-giu
10.472 0,00%
Francoforte 12-giu
24.635 0,00%

Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,45%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.829,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,45%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,45% e chiude a 24.829,11 punti.
Condividi
```