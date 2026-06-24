Milano 12:44
51.820 -0,39%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 12:44
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Francoforte 12:44
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,36%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.420,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,36%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,36% e chiude a 23.420,4 punti.
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