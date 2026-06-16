Milano 15:45
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Nasdaq 15:45
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Dow Jones 15:45
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Londra 15:45
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Francoforte 15:45
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Francoforte: andamento sostenuto per Kion

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Kion
Apprezzabile rialzo per Kion, in guadagno del 2,20% sui valori precedenti.
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