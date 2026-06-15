Francoforte: rosso per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili , che tratta con una perdita del 3,09%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG , che fa peggio del mercato di riferimento.





Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.149,3 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.201,9. L'indebolimento di Rheinmetall AG è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.130,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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