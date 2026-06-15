Francoforte: rosso per Rheinmetall AG
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di armamenti e componenti per automobili, che tratta con una perdita del 3,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rheinmetall AG, che fa peggio del mercato di riferimento.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 1.149,3 Euro. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 1.201,9. L'indebolimento di Rheinmetall AG è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 1.130,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```