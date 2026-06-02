Francoforte: giornata depressa per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di armamenti e componenti per automobili , che presenta una flessione del 2,25% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Rheinmetall AG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Rheinmetall AG si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.164 Euro. Prima resistenza a 1.207,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.148,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```