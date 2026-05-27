Francoforte: brillante l'andamento di Bechtle

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Bechtle , con una variazione percentuale del 2,67%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Bechtle rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Bechtle è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 31,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 32,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```