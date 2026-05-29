Francoforte: al centro degli acquisti Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo per Bechtle , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,28%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Bechtle più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Bechtle mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 33,13 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 31,79. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 34,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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