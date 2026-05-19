Francoforte: scambi in positivo per Bechtle

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Bechtle , che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Bechtle rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di breve periodo di Bechtle mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 31,45 Euro e supporto a 30,71. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 32,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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