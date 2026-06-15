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Johnson & Johnson, oltre investe 1 miliardo di dollari in Florida per espandere le attività nel settore della vista

Finanza
Johnson & Johnson, oltre investe 1 miliardo di dollari in Florida per espandere le attività nel settore della vista
(Teleborsa) - Johnson & Johnson prevede di investire oltre 1 miliardo di dollari a Jacksonville, in Florida, per potenziare le proprie attività nel settore della vista, ampliando le capacità di produzione, confezionamento e distribuzione negli Stati Uniti.

J&J ha dichiarato che l'investimento, parte dell'impegno dell'azienda sanitaria a spendere 55 miliardi di dollari entro l'inizio del 2029 in produzione, ricerca e sviluppo e tecnologia negli Stati Uniti, include nuove tecnologie avanzate di produzione e confezionamento e un nuovo centro di distribuzione all'avanguardia.

L'azienda di New Brunswick ha affermato di voler ampliare la propria capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda di lenti a contatto Acuvue.

L'azienda sanitaria, che attualmente impiega circa 3.500 persone nell'area di Jacksonville, ha dichiarato di puntare a rendere il nuovo stabilimento pienamente operativo nel 2028.
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