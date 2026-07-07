New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che lievita del 3,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Johnson & Johnson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,81%, rispetto a +1,7% dell' indice americano ).





Tecnicamente, Johnson & Johnson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 270,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 265,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 275.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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