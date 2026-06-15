Londra: amplia l'ascesa Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Effervescente il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Polar Capital Technology Trust più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Polar Capital Technology Trust rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,261 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,09. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,432.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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