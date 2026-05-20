Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Avanza il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Polar Capital Technology Trust subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Polar Capital Technology Trust. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Polar Capital Technology Trust evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,61 sterline. Primo supporto a 6,511. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,452.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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