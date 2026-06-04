Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Pressione sul fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che tratta con una perdita del 3,09%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,154 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,001. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,306.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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