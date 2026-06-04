Londra: andamento negativo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Pressione sul fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che tratta con una perdita del 3,09%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,154 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,001. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7,306.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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