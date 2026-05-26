Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,54%, rispetto a +2,11% del principale indice della Borsa di Londra).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,002 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,87. L'equilibrata forza rialzista di Polar Capital Technology Trust è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,133.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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