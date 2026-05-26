Londra: brillante l'andamento di Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,54%, rispetto a +2,11% del principale indice della Borsa di Londra ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,002 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,87. L'equilibrata forza rialzista di Polar Capital Technology Trust è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,133.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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