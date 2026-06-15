Londra: scambi al rialzo per IMI

(Teleborsa) - Bene la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , con un rialzo del 2,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IMI rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di IMI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,43 sterline e primo supporto individuato a 28,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```