New York: in rally DoorDash

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti , che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,84%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che DoorDash mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,4%, rispetto a +5,51% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di DoorDash mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 157,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 173,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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