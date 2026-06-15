New York: in rally DoorDash
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti, che sta mettendo a segno un rialzo dell'11,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che DoorDash mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,4%, rispetto a +5,51% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di DoorDash mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 157,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 173,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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