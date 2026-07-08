New York: i venditori si accaniscono su DoorDash

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il leader americano delle consegne di pasti , che esibisce una perdita secca del 6,38% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DoorDash rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di DoorDash mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 190,3 USD. Rischio di discesa fino a 179,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 201,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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