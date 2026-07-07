Milano 16:42
52.629 -0,62%
Nasdaq 16:42
29.009 -2,32%
Dow Jones 16:42
52.931 -0,24%
Londra 16:42
10.690 +0,36%
Francoforte 16:43
25.505 -1,21%

New York: exploit di DoorDash

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di DoorDash
Seduta decisamente positiva per il leader americano delle consegne di pasti, che tratta in rialzo del 5,44%.
Condividi
```