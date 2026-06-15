New York: movimento negativo per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata nei servizi di trasporto su camion , con una flessione del 2,53%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Old Dominion Freight Line , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Old Dominion Freight Line mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 242,9 USD. Rischio di discesa fino a 237,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 248,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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