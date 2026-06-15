New York: ON Semiconductor in rally

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di componenti elettronici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,16%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ON Semiconductor rispetto all'indice di riferimento.





Il grafico a breve di ON Semiconductor mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 126,5 USD e supporto stimato a quota 122,5. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 130,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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