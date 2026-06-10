Male ON Semiconductor sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di componenti elettronici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di ON Semiconductor è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ON Semiconductor. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 114,6 USD. Primo supporto visto a 107,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 104,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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