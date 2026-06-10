Male ON Semiconductor sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il produttore di componenti elettronici , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di ON Semiconductor è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ON Semiconductor . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 114,6 USD. Primo supporto visto a 107,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 104,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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