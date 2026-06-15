New York: risultato positivo per Nvidia
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del chipmaker, con una variazione percentuale del 3,41%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 209,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 213,8. Il peggioramento della società di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 206,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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