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New York: vendite diffuse su Coherent

Migliori e peggiori, In breve
New York: vendite diffuse su Coherent
Pressione sulla società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,20%.
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