Parigi: si concentrano le vendite su Orange
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di tlc, con una flessione del 2,64%.
Lo scenario su base settimanale di Orange rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo della multinazionale delle tlc ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 17,67 Euro. Supporto a 17,17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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