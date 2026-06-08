Orange sale al 100% della spagnola MasOrange

Acquisito il residuo 50% dal co-azionista Lorca

(Teleborsa) - La telco francese Orange ha completato l'acquisizione del restante 50% di MasOrange detenuto dal suo co-azionista Lorca. Il Gruppo detiene ora il 100% del capitale dell'operatore e consoliderà integralmente i risultati di MasOrange nei propri bilanci.



La transazione fa seguito alla firma di un accordo vincolante con Lorca il 12 dicembre 2025, in base al quale Orange ha concordato l'acquisizione della piena proprietà di MasOrange per un corrispettivo in contanti di 4,25 miliardi di euro.



“L'acquisizione della piena proprietà di MasOrange è un passo strategico del nostro piano "Trust the future" e rafforza la posizione di Orange in Spagna, il nostro secondo mercato più grande in Europa. Apre la strada a sinergie industriali, operative e commerciali accelerate, a supporto di una maggiore creazione di valore. Con la piena proprietà arriva la piena agilità: MasOrange può ora operare a pieno regime, forte della solidità e della portata del Gruppo Orange.”, ha dichiarato l'Ad Christel Heydemann.



A seguito dell'operazione, l'Ad di MasOrange. Meinrad Spenger, entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del Gruppo Orange.



Alla fine del primo trimestre del 2026 MasOrange contava 26 milioni di clienti di telefonia mobile e 7,1 milioni di clienti di banda larga fissa.



Dopo la chiusura dell'operazione, il Gruppo intende rifinanziare il debito finanziario di MasOrange nel tempo.

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