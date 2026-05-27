Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese , con una flessione del 2,21%.



La tendenza ad una settimana di TotalEnergies è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di TotalEnergies confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 77,09 Euro con primo supporto visto a 76,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 75,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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