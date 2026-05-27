Parigi: si concentrano le vendite su TotalEnergies
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese, con una flessione del 2,21%.
La tendenza ad una settimana di TotalEnergies è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di medio periodo di TotalEnergies confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 77,09 Euro con primo supporto visto a 76,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 75,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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