Piazza Affari: movimento negativo per Rai Way

(Teleborsa) - Ribasso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI , che presenta una flessione del 2,14%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Rai Way rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo di Rai Way ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,597 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,767, mentre il primo supporto è stimato a 5,427.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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