Piazza Affari: senza freni Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Grande giornata per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,25%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caltagirone SpA rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Caltagirone SpA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,15 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,85. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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