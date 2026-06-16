Milano 15:38
52.385 +1,06%
Nasdaq 15:38
30.503 -0,13%
Dow Jones 15:38
52.077 +0,78%
Londra 15:38
10.502 +0,68%
Francoforte 15:38
24.936 +0,17%

Analisi Tecnica: indice DAX del 15/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +1,05%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.126,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.428,2. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.825,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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