Analisi Tecnica: indice DAX del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +1,05%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 25.126,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 24.428,2. L'equilibrata forza rialzista del DAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.825,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)