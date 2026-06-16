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Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,64%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 52.002,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,64%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,64% e termina la sessione a 52.002,2 punti.
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