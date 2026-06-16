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New York: netto calo registrato da Coherent

Migliori e peggiori
New York: netto calo registrato da Coherent
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 6,70% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Coherent è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Coherent è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 412,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 371,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 454,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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