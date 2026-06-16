New York: scambi in positivo per JP Morgan

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società finanziaria con sede a New York , che avanza bene del 3,27%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso finanziario americano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso JP Morgan rispetto all'indice.





La tendenza di breve di JP Morgan è in rafforzamento con area di resistenza vista a 331,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 325,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 338.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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