Parigi: nuovo spunto rialzista per Safran
(Teleborsa) - Avanza la società ingegneristica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safran, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico della multinazionale francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 275,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 281,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 271.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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