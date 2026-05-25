Parigi: seduta euforica per Safran

(Teleborsa) - Rialzo per la società ingegneristica , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,84%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safran evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la multinazionale francese rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Safran ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 302,8 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 312,7, mentre il primo supporto è stimato a 292,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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