Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Generali
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario, con una variazione percentuale dell'1,80%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banca Generali più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della banca triestina sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,72 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 63,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 67,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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