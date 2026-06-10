Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Generali

(Teleborsa) - Avanza il gruppo bancario , che guadagna bene, con una variazione del 2,19%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Generali rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della banca triestina è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,08 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 57,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 60,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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