Piazza Affari: exploit di BFF Bank
(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,55%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,91%, rispetto a +5,84% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,136 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,974. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,298.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```