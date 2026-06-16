Piazza Affari: exploit di BFF Bank

(Teleborsa) - Rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,55%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,91%, rispetto a +5,84% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di BFF Bank rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,136 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,974. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,298.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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