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SILVER del 15/06/2026

Finanza
SILVER del 15/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno

Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 70,04.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 72,24. Supporto stimato a 65,63. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 78,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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