SILVER del 15/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 giugno
Seduta rialzista quella per il metallo prezioso, che ha terminato le contrattazioni sotto il segno del toro con un rialzo a 70,04.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 72,24. Supporto stimato a 65,63. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 78,85.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)