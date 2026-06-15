Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 12/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 giugno
Balza in avanti indice spagnolo, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,59%.
Allo stato attuale lo scenario di breve di IBEX 35 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18.971,6. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 18.349,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19.593,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)