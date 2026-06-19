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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 18/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 giugno

Sostanzialmente invariata la seduta per indice spagnolo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di IBEX 35 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 19.629,2, mentre il primo supporto è stimato a 18.971,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 20.286,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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