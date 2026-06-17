Milano 9:57
52.303 -0,25%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 9:57
10.475 -0,18%
24.847 -0,26%

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,34% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 4.082,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,34% alle 05:48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,34% alle 05:48 e continua le contrattazioni a 4.082,4 punti.
Condividi
```