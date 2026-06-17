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Dell’Orco (Proxigas): “Il gas resta un elemento centrale del mix energetico”

Economia, Energia, Sostenibilità
Dell’Orco (Proxigas): “Il gas resta un elemento centrale del mix energetico”
(Teleborsa) - “Oggi l'associazione e i suoi associati sono chiamati ad affrontare una sfida epocale, una sfida di trasformazione, come quella che ebbero davanti i 15 fondatori dell'allora ANIGAS nel 1946”, così il Presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell’Orco in occasione delle celebrazioni degli 80 anni di Proxigas.

“La sfida di oggi è quella della transizione energetica e della decarbonizzazione. Il nostro impegno è teso a dimostrare che il gas è ed è destinato a restare un elemento fondamentale del mix energetico del nostro Paese attraverso tecnologie di Carbon capture sequestration, che consentono di ridurre l'impronta carbonica del gas fossile e lo sviluppo di gas rinnovabili: biometano e idrogeno – ha aggiunto il Presidente Dell’Orco -. In questo modo le infrastrutture gas di cui oggi l'Italia può vantarsi, frutto di decenni di lavoro, potranno essere valorizzate anche nel futuro, a basso contenuto di carbonio”.
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