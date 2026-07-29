Scornajenchi (Snam), "gas naturale è spina dorsale del sistema energetico italiano"

(Teleborsa) - "Il gas naturale rappresenta la spina dorsale del sistema energetico italiano rappresentando circa il 37% dei consumi di energia primaria e circa la metà della generazione elettrica nazionale".



E' quanto sottolinea Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato di Snam , nella call con gli analisti. "Per questo crediamo che il futuro non consista nel sostituire una tecnologia con un'altra, bensì nel costruire un sistema energetico sempre più integrato, diversificato e resiliente", ritendo che questa sia "l'era dell'integrazione energetica".



Il tutto in un contesto che resta fortemente influenzato dalle questioni geopolitiche che "ci ricordano quanto questa resilienza sia importante".



"L'Italia ha trasformato il proprio mix di approvvigionamento, passando da un sistema in gran parte dipendente dalle importazioni tramite gasdotto dalla Russia a uno significativamente più diversificato, sfruttando sia la flessibilità delle infrastrutture del gas esistenti sia l'aggiunta di nuove risorse strategiche. In particolare, il GNL svolge un ruolo cruciale in questa trasformazione".



La serie di azioni intraprese permettono a Snam di assicurare fin da ora il raggiungimento dell’obiettivo di riempimento degli stoccaggi 2026 ad almeno il 90% della capacità massima, con un livello di scorte già oggi pari al 75%, ben oltre la media continentale.



"Il GNL continua a fornire volumi significativi e flessibilità, rappresentando circa il 32% delle importazioni totali di gas, con 110 carichi già consegnati".

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