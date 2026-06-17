illycaffè, rumors: pronta per quotarsi a Wall Street entro fine anno

(Teleborsa) - illycaffè, colosso italiano del mercato del caffè, è pronta alla quotazione a Wall Street. Lo scrive oggi La Stampa, dicendo che l'operazione avverrà, salvo sorprese, entro fine anno o, alla peggio, nel primo trimestre del 2027. La società sta monitorando con almeno tre advisor finanziari il contesto più adatto per lo sbarco in Borsa, ma la decisione sarebbe ormai presa, scrive il quotidiano citando fonti finanziarie e legali prossime al dossier.



"È nell'ordine delle cose", aveva detto il presidente esecutivo Andrea Illy dal Festival dell'Economia di Trento meno di un mese fa, ricordando anche la presenza di un fondo (Rhone Capital) nell'azionariato, e quindi la necessità di una exit a un certo punto.

Condividi

```