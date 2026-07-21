Milano 21-lug
0 0,00%
Nasdaq 21-lug
29.155 +1,93%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 21-lug
10.586 +0,58%
Francoforte 21-lug
25.011 0,00%

Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,93%

Il Nasdaq-100 termina a 29.155,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per il Nasdaq-100, in rialzo dell'1,93%
Brilla l'indice tecnologico di Wall Street, in aumento dell'1,93%, chiude a 29.155,18 punti.
Condividi
```