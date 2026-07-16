Netalia punta all'IPO e un fatturato di 50 milioni di euro entro 5 anni

(Teleborsa) - Netalia, provider Cloud italiano di Genova, ha completato la trasformazione in società per azioni, ha portato il capitale sociale a 1 milione di euro attraverso l'investimento diretto effettuato dall'attuale proprietà e ha approvato un secondo aumento di capitale per supportare la crescita, aperto a terzi e la cui conclusione è prevista entro la fine dell'estate.



L'obiettivo del nuovo piano a cinque anni è arrivare a un fatturato annuo di 50 milioni di euro, con un incremento dell'organico destinato a decuplicare l'attuale forza lavoro superando le 200 unità. La società punta anche a quotarsi in Borsa nell'arco di piano.



"Il nostro piano a cinque anni esprime la piena natura di azienda di sistema - ha detto l'AD Michele Zunino - Non rincorriamo semplici traguardi finanziari, ma l'obiettivo strategico di garantire all'Italia e al suo tessuto produttivo, dalle grandi aziende alla pubblica amministrazione, fino alle PMI, questa reale indipendenza. Scegliere un cloud nazionale significa infatti difendere il valore economico del nostro territorio e creare valore per l'intera comunità".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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