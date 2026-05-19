Milano 17:35
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Nasdaq 20:37
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A New York corre Kroger

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Kroger
Effervescente il distributore di prodotti alimentari, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,44%.
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