New York: andamento rialzista per Verizon Communication

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gestore telefonico , con una variazione percentuale del 2,47%.



Il movimento della big delle tlc , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro di medio periodo di Verizon Communication ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 47,29 USD. Primo supporto individuato a 46,24. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 48,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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